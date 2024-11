Cor 10 agosto 2023 Scioperi e disagi, petizione Ryanair Finora, nel 2023, sono stati indetti 60 giorni di scioperi ATC (12 volte di più di tutto il 2022) che hanno inibito la libertà di movimento di milioni di cittadini dell’Ue. Ryanair si dice stanca di subire disguidi e disagi e indice una petizione online



ALGHERO - Sebbene rispettiamo il diritto di sciopero, è inaccettabile che i sorvoli da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda durante gli scioperi ATC siano sproporzionatamente cancellati e che la Francia, in particolare, protegge i voli nazionali avvalendosi di leggi sui servizi minimi. Per contribuire a fermare questa pratica sleale, Ryanair invita tutti i passeggeri italiani firmare la petizione e ad unirsi alla compagnia e a oltre 1,5 milioni di passeggeri «stanchi di subire vessazioni nel nostro appello alla Commissione Europea e chiedi che tutti gli Stati dell’UE proteggano i sorvoli durante gli scioperi ATC, come già avvenuto in Grecia, Italia e Spagna». Lo scopo è quello di inviare un messaggio urgente a Ursula Von der Leyen: proteggere i passeggeri durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo.