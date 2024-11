S.A. 11 agosto 2023 Possibilità tirocini all´Asl di Sassari Nuovo percorso formativo avviato all’interno dell’Azienda sanitaria portato avanti con le Università e alle maggiori scuole di specializzazione d’Italia



SASSARI – La Asl di Sassari estende il percorso formativo all’interno dell’Azienda, aprendosi alle Università e alle maggiori scuole di specializzazione d’Italia. Alma Mater di Bologna, Sapienza di Roma, Università degli Studi di Firenze e Torino, la Scuola di formazione Humanitas di Torino, l’Università telematica Mercatorum, senza scordare l’università degli Studi di Sassari: sono solo alcuni degli Istituti con il quale la Asl n. 1 ha rinnovato le convenzioni per lo svolgimento di percorsi di tirocinio curricolare e professionalizzante. Sono una decina i giovani laureati che hanno iniziato in questi giorni il loro percorso formativo all’interno delle strutture sanitarie e amministrative dell’Azienda sassarese.



«Una grande occasione per i nostri neo laureati, che hanno così la

possibilità di intercalarsi in una importante realtà socio-economica che

è la Asl di Sassari, con i suoi oltre 3.000 dipendenti e un fatturato

annuo di oltre 600.000 euro», spiega il Direttore Generale, Flavio

Sensi. La Asl, attraverso la struttura gestione e sviluppo risorse umane e formazione, ha avviato l’iter di rinnovo delle convenzioni universitarie per lo svolgimento di percorsi di tirocinio curricolare e

professionalizzante con i principali atenei, enti formativi e di alta

formazione di rilievo nazionale per la valorizzazione di una filiera

formativa integrata sul territorio.



Sebbene le richieste di attivazione di percorsi di tirocinio siano

maggiormente focalizzate sulle professioni socio-sanitarie ed

assistenziali, l'offerta formativa nell’azienda sassarese si amplia per

ospitare anche le figure amministrative, tecniche e

giuridico-economiche, provenienti da percorsi di laurea dell'area

economica, giuridica e tecnico-scientifica. La Asl di Sassari offre quindi la possibilità ai neo laureati di svolgere il tirocinio non solo all'interno delle strutture sanitarie ma anche presso gli uffici amministrativi, contabili e direzionali.



Nella foto: Flavio Sensi