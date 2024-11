Cor 17 agosto 2023 Muflone dilaniato a Capo Figari Denuncia a firma di Francesco Guillot, responsabile regionale della Lipu Sardegna. Il Muflone è stato trasportato il giorno successivo dai Barracelli di Golfo Aranci presso il Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Bonassai



Nei giorni scorsi i volontari Lipu di Golfo Aranci sono intervenuti per segnalare alle competenti autorità la presenza di un maschio adulto di Muflone morto in prossimità della zona del Genio Civile, l’animale mostrava evidenti morsicature al collo e alle zampe, che, a detta di alcuni testimoni erano conseguenza dell’aggressione di cani, uno dei quali era finito in acqua ed era stato recuperato da alcuni canoisti. Il Muflone è stato trasportato il giorno successivo dai Barracelli di Golfo Aranci presso il Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Bonassai (Olmedo) dell’Agenzia FoReSTAS dove verrà sottoposto ad autopsia.



La Lipu ha provveduto a segnalare con un esposto alle autorità la grave situazione dei Mufloni di Capo Figari, che è Area Protetta Zona di Protezione Speciale, a causa delle frequenti aggressioni di cani che ne stanno decimando la popolazione, per questo motivo già lo scorso anno la nostra associazione era intervenuta segnalando alle autorità la presenza di cani liberi di razze problematiche che rappresentano un grave rischio non solo per gli animali ma anche per le persone ed il 26 giugno di quest’anno una femmina di muflone era stata trovata morta in prossimità della costa.