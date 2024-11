Cor 17 agosto 2023 A Sant´Agostino la Festa delle Aiuole Weekend ricco di eventi gastronomici e musicali ad Alghero, nel popoloso quartiere di Sant´Agostino. I due giorni di eventi sono patrocinati dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero



ALGHERO - Il Comitato AREA Sant’Agostino dà appuntamento a sabato 19 e domenica 20 agosto in largo Guillot nel Quartiere di Sant’Agostino per la consolidata e sociale “Festa delle Aiuole. Manifestazione inserita nel contenitore di eventi “Antics espacis, nous projectes”. Spazio al sociale con la partecipazione di Rainbow Diversamente Radio redazione Sardegna, la radio che dà voce a chi non ha voce che allestirà i suoi stand in piazza. Sono previste interviste ai rappresentanti di alcune associazioni locali e a personaggi dello spettacolo, ma anche alcuni laboratori di coloro che sono stati intervistati dagli speaker Simone e Monica per illustrare il mondo delle Launeddas di Dante Tangianu.



Sabato 19 dalle ore 22 concerto dei “ZENIAS” gruppo etno/pop tra i più amati e richiesti di tutta l'isola, che con “Balladores de Sardigna Tour” porterà in piazza gli straordinari suoni della Sardegna.

Domenica 20 dalle ore 19.30 è previsto l’evento Lievito madre - Recupero e valorizzazione della panificazione tradizionale algherese un progetto proposto dall’Accademia Sarda del Lievito Madre presieduta dal prof. Antonio Farris in compartecipazione con il Comitato AREA Sant'Agostino. L’iniziativa coinvolgerà il Panificio Cherchi con Antonio Masia, già insignito del Piatto d'Argento dall'Accademia Italiana della Cucina, che ne ha premiato "l'impegno nel recupero della panificazione tradizionale a base di lievito madre del Pà Punyat”. Attraverso l’allestimento di una Mostra dei Pani Tipici Algheresi verrà data dimostrazione di come nasce il pane tradizionale realizzato con il lievito madre, seguirà una degustazione guidata. E’ prevista una tavola rotonda sul tema a cui parteciperà il Prof. Antonio Farris, esperti ed esercenti del settore. Parteciperà il cantautore algherese Angelo Maresca.



Domenica 20 dalle ore 21 Musica sotto le Stelle - serata musicale a cura di Berto Solinas e Giulio Leone. Ospiti della serata: Daniele Cambule, vincitore del XIV Festival della Canzone Algherese, Aurora Bassu terza classificata, Franco Cano e Dante Tangianu, Gina Marrosu, Gabriella Caria, M° Antonio Garofalo, Alessia Pischedda, Sophia Cadoni, Giuseppe Trudu accompagnato dal M° Giuseppe Manca. Allestiti gli stand della lotteria sociale e della gastronomia con dell’ottimo cibo. I due giorni di eventi sono patrocinati dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. Rinvio invece per la presentazione del progetto “Antics espacis, nous projectes - Raccontare il Quartiere attraverso sguardi differenti” curato dall’Associazione Culturale Luci sul Territorio e dal Comitato AREA Sant’Agostino. Il progetto - grazie soprattutto alla partecipazione attiva dei cittadini - racconterà la storia del Quartiere di Sant’Agostino attraverso l’allestimento di una mostra fotografica. Verrà proposto quando si concluderà l’iter per la concessione del contributo economico promesso dall’assessorato Comunale di competenza.