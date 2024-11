Cor 17 agosto 2023 Stintino, successo in piazza a Ferragosto Gli eventi di questo Ferragosto a Stintino hanno brillato con una luce particolare e il merito va interamente alla meravigliosa partecipazione della nostra comunità e dei numerosi visitatori provenienti da ogni angolo della Sardegna e oltre.



STINTINO - Le celebrazioni dei 138 anni dalla fondazione di Stintino sono state impreziosite dalla dimostrazione pirotecnica lungo il lungomare Cristoforo Colombo. Il cielo ha danzato tra colori e luci, offrendo uno spettacolo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un momento che ha rievocato la storia e la tradizione, portando un'ondata di emozione condivisa tra gli stintinesi e gli ospiti presenti.



Segue l'eccezionale successo del Festival a Manu Tenta. Il festival ha avuto l'onore di ospitare gruppi folkloristici provenienti non solo dalla nostra Sardegna, ma anche dalla Brianza e dall’America Latina. Ogni angolo del nostro borgo è risuonato di canti, balli ed espressioni popolari che hanno raccontato storie di terre lontane e vicine, mescolando ritmi, colori e tradizioni. L'energia contagiosa dei balli latinoamericani ha incontrato la profondità e la passione dei canti tradizionali sardi, creando un'atmosfera magica e unica. Vecchi e giovani, locali e visitatori, si sono uniti in un abbraccio di danze e melodie, riscoprendo la potenza delle tradizioni e l'importanza della condivisione culturale.



La sindaca Rita Vallebella ha affermato: «Stintino è stato testimone di un'esperienza straordinaria. L'unione tra le culture della Sardegna e dell'America Latina ha dimostrato quanto sia preziosa la diversità e quanto possa arricchire il nostro patrimonio culturale». Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti, ai gruppi folkloristici, ai collaboratori e all'assessora al Turismo Marta Diana che hanno reso possibile questa fusione culturale e hanno offerto spettacoli indimenticabili.