Valledoria: confermata positività virus West Nile

VALLEDORIA - Il Centro Nazionale di Teramo (Cesme) conferma il caso di positività al virus della West Nile riscontrato negli scorsi giorni nell’agro di Valledoria, Località Montisciu Mannu, in un esemplare di cornacchia grigia. Il Dipartimento di Prevenzione veterinaria della Asl di Sassari coordina le operazione di monitoraggio e sorveglianza, già attivate sin dalla prima fase di sospetto. In collaborazione con l’amministrazione provinciale e quelle comunali, infatti, sono stati già avviati interventi di disinfestazione e rimozione dei focolai larvali e le attività larvicide nei focolai non rimovibili nel territorio. Inoltre e stata avviata un’attività di sensibilizzazione perché e’ fondamentale che le persone che vivono o lavorano nell’area provinciale interessata adottino misure di protezione individuale e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali e alla attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private.



Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Asl di Sassari,

guidato da Francesco Sgarangella, ha inoltre sensibilizzato gli

allevatori di cavalli per la vaccinazione degli animali contro il virus

della West Nile, che in questi casi e’ fortemente consigliata a scopo

preventivo: «Come Asl il nostro Dipartimento di Prevenzione, sia di area

veterinaria che medica, sta monitorando attentamente la situazione anche

se al momento non sono stati riscontrati casi nell’uomo. In questa fase

più che mai, chiediamo la massima collaborazione da parte degli

allevatori. Così come previsto dal Piano nazionale di prevenzione delle

arbovirosi e’ importante che vengano segnalati ai Veterinari eventuali

sintomi neurologici sospetti che dovessero presentarsi nei cavalli»,

spiega il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

Il cavallo, come l’uomo, e’ infatti un ospite a fondo cieco, spiegano

dal Dipartimento di Prevenzione area Veterinaria, e non e’ in grado di

trasmettere la malattia agli altri animali. La vaccinazione si rende

necessaria per proteggere l’animale affinche’ abbia una adeguata

risposta immunitaria qualora dovessero incontrare la malattia.