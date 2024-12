G.P. 27 agosto 2023 Carenza di sangue, "Continuate a donare"



Grave carenza di sangue in Sardegna, l'appello é "Continuate a donare". «Mancano le sacche di sangue per le trasfusioni. Una situazione grave, che sta affliggendo i sardi malati di talassemia». La denuncia arriva da Ivano Argiolas, già presidente dell´Associazione Sarda dei Talassemici e attualmente a capo dell´ente benefico Renzo Galanello