S.A. 26 agosto 2023 Le scrittrici Raimondi e Sanna a Putifigari Domenica 27 agosto il festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare si sposta da Alghero a Putifigari per la serata finale della sezione estiva



ALGHERO - Domenica 27 agosto il festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare si sposta da Alghero a Putifigari per la serata finale della sezione estiva, iniziata giovedì scorso e quest’anno dedicata alla letteratura scritta dalle donne. L’appuntamento è in piazza Boyl, a partire dalle 21. Dopo un’apertura in musica, con un breve preludio dell’Istituto artistico musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero, che quest’anno impreziosisce con le sue note tutti gli appuntamenti del festival, le scrittrici Daniela Raimondi e Silvia Sanna incontreranno il pubblico per presentare i loro libri “Il primo sole dell’estate” (Nord) e “Fabrizio De André. Vecchi, ladri, avvinazzati, assassini e ovviamente anarchici” (Maxottantotto).



Nella foto: Silvia Sanna