Mercoledì concerto al Museo

SASSARI - A poco più di un mese dall’ultimo concerto, la grande musica torna nel cortile del Museo nazionale “G. A. Sanna” di Sassari. Mercoledì 30 agosto alle 18 l’ensemble di flauti “I Sileni” del Conservatorio “Luigi Canepa”, diretto dal docente Tony Chessa, sarà protagonista del terzo incontro musicale, ultimo di una serie di eventi nati dalla collaborazione delle due importanti istituzioni culturali. Il concerto – aperto gratuitamente al pubblico fino a esaurimento posti – prevede l’esecuzione di capolavori della musica classica arrangiati per questo ensemble strumentale come l’ouverture dalle “Nozze di Figaro” di Mozart e il poema sinfonico “La Moldava” di Smetana, oltre a brani di Reicha, Castérède, Holst, Sellers e Veit.



L’ensemble “I Sileni” è formato da dieci allievi e giovani diplomati del Conservatorio: Matteo Sechi (ottavino), Letizia Pirino, Vanna Sanna, Luigi Pinna, Martina Porcheddu, Martina Manca, Eleonora Denegri e Sara Beccu (flauti in do), Aurora Bellu (flauto in sol) e Nicola Roggio (flauto basso). La collaborazione tra il “Canepa” e il museo cittadino è nata nel giorno della Festa della Musica, il 21 giugno di quest’anno, con il concerto dell’Orchestra giovanile del Conservatorio diretta dai docenti Efisio Abis e Antonello Mura, mentre il 28 luglio il giardino del “Sanna” ha ospitato l’ensemble di sassofoni diretto dal docente Enea Tonetti, in entrambe le occasioni con grande successo di pubblico.