S.A. 30 agosto 2023 Documentario e poesia sarda a Villanova Per il Festival “La cultura oltre i confini” l’Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone propone la presentazione del documentario “Un’ Odissea ‘e Rimas Nobas” di Roberto Priamo Sechi e di Ugo Tanda



VILLANOVA MONTELEONE - Sabato 2 settembre 2023 a Villanova Monteleone per il Festival “La cultura oltre i confini” è stata programmata la proiezione del documentario “Un’ Odissea ‘e Rimas Nobas” del regista sassarese Roberto Priamo Sechi e nato da una idea di Ugo Tanda.

Anche questo appuntamento culturale, organizzato dall’Associazione Culturale Interrios con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione dell’Associazione Misericordia, si terrà alle Salone della Confraternita di Misericordia Piazza Delogu-Ibba N. 7 Villanova Monteleone. Il documentario racconta l'evoluzione della poesia sarda dalla tradizione orale alla forma scritta e il suo riconoscimento come letteratura sarda.



Attraverso documenti storici e interviste ad accademici, esperti di cultura sarda e poeti, quali Nicola Tanda, Paolo Pillonca, Giovanni Fiori, Clara Farina, Giuseppe Porcu, Bruno Agus, Dino Manca, Salvatore Tola, Anna Cristina Serra, Antonio Canalis, Attilio Mastino, Francesco Cossu, Luigi Pitzalis, Nereide Mura, Rachel Falchi, Antonio Brundu e Giuseppe Tirotto, viene evidenziata la funzione che la lingua sarda ha avuto ed ha nella vita quotidiana e nella cultura dell'isola. In questo campo ha avuto un ruolo fondamentale per il passaggio dall'oralità alla poesia scritta il Concorso di poesia Premio Ozieri e tanti altri concorsi di poesia sarda che vengono organizzati in molti centri della Sardegna.



La preservazione della lingua sarda, sia quella utilizzata quotidianamente e quella insegnata nelle scuole é necessaria per la trasmissione di valori antichi e per l'identità che il popolo sardo ha conservato nei secoli di dominio e contaminazione con altre culture.

Al momento la proiezione è stata eseguita solo rarissime volte in Sardegna come al Premio Ozieri e sarà per Villanova Monteleone, paese della poesia sarda e del poeta “Remundu Piras”, un grande onore poter ammirare l’opera cinematografica. “Un’Odissea de rimas novas” è quindi un viaggio sulla evoluzione della poesia in Sardegna, dalla tradizione orale fino al suo riconoscimento letterario, narrando il percorso di affermazione della sua forma scritta. L’opera, ha avuto il patrocinio dell’ISRE e della Fondazione di Sardegna.