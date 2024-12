Cor 12 settembre 2023 Contromano sull´Alghero-Sassari: sanzionato Fortunatamente nessun incidente. L´uomo è risultato positivo all´alcoltest: La patente di guida è stata ritirata. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri di Sassari



ALGHERO - I carabinieri della sezione radiomobile di Sassari hanno sanzionato ai sensi del codice della strada, un 44enne poiché segnalato alla guida della propria autovettura, sulla Statale 291 nel tratto Alghero-Sassari, contromano. L’uomo intercettato in entrata sulla città di Sassari, è stato immediatamente sottoposto ad alcoltest con esito positivo in relazione all’assunzione di sostanze alcoliche. Il 44enne è stato sanzionato amministrativamente sia per la guida in stato di ebbrezza alcolica sia per aver percorso diversi chilometri contromano. La patente di guida è stata ritirata.