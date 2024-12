Cor 12 settembre 2023 Fare impresa in Marmilla con Ruralab Il programma è stato ideato per sostenere aspiranti imprenditori o progetti imprenditoriali attivi da meno di 36 mesi interessati a definire una propria idea imprenditoriale attraverso attività di formazione, orientamento e sostegno all’insediamento



L'Unione di Comuni Alta Marmilla apre ufficialmente al processo di selezione di 10 candidature per il programma di creazione d'impresa "Crea la Tua Impresa con Ruralab". Il programma è stato ideato per sostenere aspiranti imprenditori o progetti imprenditoriali attivi da meno di 36 mesi interessati a definire una propria idea imprenditoriale attraverso attività di formazione, orientamento e sostegno all’insediamento. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 15 settembre 2023 - entro le ore 13 - secondo le modalità specificate nel regolamento consultabile sul sito.



Il sopra citato programma mira a favorire la diffusione della cultura d'impresa e a valorizzare le competenze tecniche e professionali dei partecipanti, rispondendo nello specifico al fabbisogno nel territorio dell’Alta Marmilla e promuovendo la crescita delle nuove imprese e il loro contributo allo sviluppo economico sostenibile. L'opportunità è rivolta ad aspiranti imprenditori o progetti imprenditoriali con attività non superiore a 36 mesi. Sotto la guida di esperti di settore, i partecipanti avranno l'opportunità di sviluppare e perfezionare le loro idee imprenditoriali per lo sviluppo della propria impresa.



Ruralab è il Living Lab realizzato negli spazi di Baressa e Villa Verde, nato per favorire l'innovazione e accogliere potenziali innovatori nel territorio dell'Alta Marmilla. L’obiettivo del progetto è quello di stimolare l'innovazione nel territorio dell’Alta Marmilla, supportando imprese e progetti innovativi per inserirli in un ecosistema locale e regionale. È un progetto dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, realizzato con il supporto della Regione Sardegna e Sardegna Ricerchee implementato da una rete di imprese partner, composta da Apply Consulting, FCA Consulting e Abinsula, che da più di 10 anni lavorano nei territori per stimolare lo sviluppo tecnologico, economico e sociale della Sardegna.