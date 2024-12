S.A. 18 settembre 2023 Anteprima stagione lirica a Sassari Sabato 23 settembre concerto sinfonico di apertura due nomi di richiamo. A salire sul palco il soprano sassarese Francesca Sassu e il direttore parmigiano Michelangelo Mazza



SASSARI - Prenderà il via con una attesa anteprima sabato 23 settembre alle 20,30 la stagione lirica 2023 dell’Ente de Carolis che ospiterà per il concerto sinfonico di apertura due nomi di richiamo. A salire sul palco il soprano sassarese Francesca Sassu e il direttore parmigiano Michelangelo Mazza che dirigerà l’Orchestra del de Carolis, cuore pulsante di tutta la stagione. Primo violino solista per quattordici anni presso il Teatro Regio di Parma, Mazza ha maturato grande esperienza nel repertorio operistico italiano grazie anche alla collaborazione con i più illustri direttori del nostro tempo, tra i quali Riccardo Muti, Yuri Temirkanov e Lorin Maazel. Forte di questa esperienza, nel 2014 ha intrapreso una fortunata carriera direttoriale che lo vede ospite nei teatri internazionali.



Tra le interpreti più apprezzate della sua generazione Francesca Sassu torna nella suo teatro dopo un anno di fortunate produzioni che suggellano una carriera ricca di successi. L’artista sarà protagonista di un programma di grande fascino e rara esecuzione che propone i “Vier letzte Lieder op 150” di Richard Strauss. Nella seconda parte della serata sarà proposta la Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák.



«Abbiamo pensato che fosse importante – dice il direttore artistico Alberto Gazale - scegliere un programma che non solo valorizzasse le qualità artistiche della solista ma rappresentasse anche l’occasione per affrontare repertori di pregio poco noti al grande pubblico». A presentare la serata e leggere le poesie di Hesse e Eichendorff tradotte in italiano dal tedesco sarà un'altra eccellenza artistica del territorio: l’attore sassarese Marco Spiga che nella sua carriera ha affrontato un repertorio vasto ed eterogeneo nei più importanti teatri italiani al Cinema e in molte fiction televisive di successo. La lettura dei brani tradotti che verranno poi eseguiti in lingua originale è un modo per accompagnare il pubblico alla comprensione di questa raffinata opera.