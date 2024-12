G.P. 21 settembre 2023 Cento pastori kirghisi contro lo spopolamento



Arriveranno in Sardegna un centinaio di pastori kirghisi contro lo spopolamento. Un progetto pilota contro la crisi della zootecnica per salvare la tradizione algroalimentare sarda e ripopolare città e campi a rischio desertificazione Arriveranno in Sardegna un centinaio di pastori kirghisi contro lo spopolamento. Un progetto pilota contro la crisi della zootecnica per salvare la tradizione algroalimentare sarda e ripopolare città e campi a rischio desertificazione • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat