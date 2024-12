Cor 21 settembre 2023 Il gremio dei Macellai festeggia San Maurizio Nei giorni 23 e 24 settembre con manifestazioni civili e religiose. Il programma religioso è come sempre diviso in tre giornate presso la chiesa di S. Antonio Abate



SASSARI - Anche quest’anno, continuando una cara e simpatica tradizione, si festeggia S. Maurizio patrono dei macellai nei giorni 23 e 24 settembre con manifestazioni civili e religiose. Il programma religioso è come sempre diviso in tre giornate presso la chiesa di S. Antonio Abate (Servi di Maria): il sabato sera alle 18.30 solenni Vespri in onore del Santo Patrono. La domenica alle ore 10.30 messa solenne celebrata da Don Fernando Maria Cornet parroco di S. Donato e S. Sisto quindi passaggio di bandiera dall’obriere uscente Bruno Oggiano, al nuovo obriere Antonello Porcu.



La sera di domenica alle ore 18,30 Vespri solenni in onore di S. Maurizio quindi processione per le vie del centro accompagnati dai Gremi cittadini, la delegazione dei Cavalieri di SS Maurizio e Lazzaro , la confraternita dei Servi di Maria, rientro in chiesa e Vespri di chiusura. Lunedì 24, spoglio del Santo e messa in ricordo dei defunti del Gremio. Il percorso della processione sarà via Saffi, corso Vitt. Emanuele, via S. Apollinare, via S, Elisabetta, via Maddalena, piazza Duomo, via al Duomo, piazza Mazzotti, corso Vitt. Emanuele, piazza S, Antonio via Saffi e rientro in chiesa.



La manifestazione sarà accompagnata dalla banda musicale G. Verdi del M. Giuseppe Carboni. Il Gremio dei macellai, è un Gremio di mestiere, infatti fra le sue fila molti praticano o hanno praticato la facoltà. Dal 2016, partecipa alla discesa dei candelieri col proprio cero che viene spogliato dopo la funzione del lunedì.