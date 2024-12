Cor 21 settembre 2023 Da Olbia si vola a Barcellona fino a gennaio Importante novità per l´aeroporto di Olbia nei mesi invernali. Nella stagione invernale non si ferma l’impegno della compagnia aerea Volotea a supporto della connettività sarda che opera anche il volo da e per Roma – Fiumicino, in regime di continuità territoriale



OLBIA - Da oggi Olbia si potrà raggiungere facilmente anche d’inverno, grazie a Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, che ha messo in vendita i biglietti per volare alla volta della pittoresca città sarda da Torino, Verona, Venezia e Bologna.



E non è tutto, infatti l’offerta invernale di Volotea si amplia con un volo internazionale, novità assoluta: la nuova rotta collegherà il Costa Smeralda con Barcellona 2 volte a settimana, fino a gennaio 2024 compreso. Voli bisettimanali (il giovedì e la domenica) anche per Torino, Venezia e Verona (il lunedì e il venerdì), mentre chi vola da e per Bologna potrà scegliere tra il lunedì, il giovedì, il venerdì o la domenica. Volotea opera anche, in regime di continuità territoriale, la tratta che collega Olbia e Roma Fiumicino.



«Intendiamo continuare a supportare la connettività sarda e questa attività ne è la conferma. Siamo felici che, grazie al nostro impegno, i passeggeri sardi potranno continuare a viaggiare anche d’inverno e a raggiungere da Olbia alcuni più importanti aeroporti italiani e, novità assoluta, anche Barcellona. Inoltre, Olbia è una meta incantevole che può regalare grandi emozioni non solo d’estate» ha affermato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.