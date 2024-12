Cor 23 settembre 2023 Pariglie sul mare, aperta la "spiaggia facile" In occasione della manifestazione prevista presso la spiaggia del Lido San Giovanni di Alghero, i volontari che l´hanno presidiata durante l´estate, saranno ancora presenti presso la "Spiaggia facile" per tenere compagnia agli utenti con difficoltà motorie che volessero assistere allo spettacolo delle pariglie sul mare



ALGHERO - Nella giornata odierna, sabato 23 settembre, in occasione della spettacolare manifestazione " Caddos in su Mare " prevista presso la spiaggia del Lido San Giovanni, i volontari che l'hanno presidiata durante l'estate, saranno ancora presenti presso la "Spiaggia facile" per tenere compagnia agli utenti con difficoltà motorie che volessero assistere allo spettacolo delle pariglie sul mare. Disponibile come parcheggio per disabili anche lo spazio dell'antistante scuola elementare, presidiata dalla compagnia barracellare di Alghero. La prossima settimana si procederà, invece, allo smontaggio delle attrezzature, così da salvaguardarle dalle imminenti mareggiate autunnali. Un'esperienza di successo che sarà certamente replicata per la prossima stagione. L'amministrazione comunale, con l'occasione, ringrazia le tante associazioni intervenute e i preziosi volontari per la loro meritoria opera e disponibilità. In allegato la locandina dell'evento con orari e dettagli.