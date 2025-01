Sabato raccolta sangue ad Alghero

10:12 Sono 1.412 i nuovi nati a Sassari nel 2024 L´anno che ci siamo lasciati alle spalle segna un +16% di nascite nella clinica ostetrica, che accoglie sempre più donne anche da territori vicini (in particolare Alghero dopo la mancata riapertura del reparto). In crescita anche i parti in analgesia. La Ginecologia supera la quota dei mille interventi, con una chirurgia sempre più mininvasiva laparoscopica e robotica