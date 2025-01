Cor 25 settembre 2023 Immobili al patrimonio comunale: Fi plaude Il Gruppo consiliare e il Direttivo cittadino di Forza Italia Alghero esprimono grande soddisfazione per l’operazione conclusa nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dai settori Patrimonio e Finanziario



ALGHERO - Il Gruppo consiliare e il Direttivo cittadino di Forza Italia Alghero esprimono grande soddisfazione per l’operazione conclusa nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dai settori Patrimonio e Finanziario: l’acquisizione degli immobili da destinare a uffici comunali e di quelli che già ospitano il Centro Residenziale Anziani di Alghero. «Un grande lavoro portato avanti in stretta sinergia che ha permesso di raggiungere, in tempi relativamente brevi, alcuni dei principali obiettivi del programma di questa Amministrazione e che ha visto impegnata sin da subito la nostra assessora Giovanna Caria. In prima battuta, il trasferimento dei nostri anziani in una struttura più adeguata e accogliente. In seconda battuta, l'individuazione di immobili da destinare ad uffici comunali, con particolare attenzione ai servizi sociali. È la dimostrazione che quando si fissano degli obiettivi precisi e si perseguono con tenacia i frutti arrivano».