Laurea honoris causa a Edith Bruck a Sassari

SASSARI - Domani, giovedì 28 settembre alle 11.00, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari, il Magnifico Rettore Gavino Mariotti conferirà la laurea magistrale Honoris Causa in Scienze Filosofiche a Edith Bruck, scrittrice, poetessa e traduttrice ungherese, naturalizzata italiana, sopravvissuta all’Olocausto. La cerimonia, a cui si accede con invito o con accredito entro le 10.45, sarà trasmessa in diretta web streaming sul sito dell’Ateneo (www.uniss.it). Prima dell’evento, si potrà visitare l’installazione “Der Konstruktion” dell’artista, psichiatra e psicanalista Antonello Fresu, allestita nei locali della ex biblioteca universitaria a pochi passi dall’Aula Magna.



Introducono la cerimonia i saluti del Rettore, della professoressa Valeria Panizza, Direttrice del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, e di Sebastiano Ghisu, Presidente del Corso di Studi in Scienze storiche e Filosofiche (LM-78). Seguirà la laudatio a cura della professoressa Gavina Cherchi, Docente di Estetica nel Corso di studi in Scienze storiche e filosofiche. In collegamento da remoto, l’ultimo intervento sarà la Lectio Magistralis di Edith Bruck, intitolata “La mia Università? La vita”. La modalità a distanza è una novità assoluta per questo tipo di evento, una lezione del Covid che aiuta a superare i confini dell’isola e altri impedimenti oggettivi. La cerimonia si chiuderà con la proclamazione e la consegna del diploma magistrale Honoris Causa da parte del Rettore Gavino Mariotti. Parteciperà il Coro dell’Università degli Studi di Sassari diretto dal Maestro Fabio Fresi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Ammentos Archivio memorialistico della Sardegna.



La proposta di conferimento da parte dell’Università di Sassari della Laurea honoris causa in Scienze filosofiche a Edith Bruck è maturata infatti in occasione della sua partecipazione, con un intervento molto significativo, al Convegno internazionale “Terra d’esilio, terra d’asilo. Gli ebrei in Sardegna”, (Ittireddu 12-14 giugno 2022) organizzato dalla Associazione Ammentos. Archivio memorialistico della Sardegna, col Patrocinio del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione (DISSUF), nonché dell’Ateneo di Sassari, e il sostegno economico della Fondazione di Sardegna. Ammentos Archivio memorialistico della Sardegna, in occasione del conferimento della Laurea honoris causa, celebrerà Edith Bruck con la pubblicazione di una sua intervista esclusiva, la realizzazione di un video che ne documenta i momenti salienti, e due interventi artistici: l’installazione Der Konstruktion di Antonello Fresu, la pièce Tracce della Compagnia “Théâtre en vol”. Inoltre è in fase di allestimento una grande Mostra antologica (patrocinata dalla Comunità ebraica di Roma e curata dalla storica dell’arte Francesca Pietracci con Gavina Cherchi), delle opere del pittore Georges de Canino, che l’artista intende donare all’Ateneo di Sassari, e che include alcuni ritratti di Edith Bruck.



