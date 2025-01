Cor 28 settembre 2023 Dimessa, muore a 24 anni a Cagliari Nicoletta Manconi, studentessa di Orgosolo, si era presentata al Santissima Trinità di Cagliari per un forte dolore allo stomaco: il decesso l’indomani, dopo un nuovo malore. Aperta un´indagine



CAGLIARI - Domenica scorsa era andata al pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari, per forti dolori allo stomaco. Visitata, le è stata somministrata una terapia e poche ore dopo è stata rimandata a casa. Ma l'indomani si è sentita di nuovo male, ha chiamato un’ambulanza: Nicoletta Maria Manconi, 24 anni, di Orgosolo, studentessa di Medicina a Cagliari, è andata in arresto cardiaco durante il trasporto verso l’ospedale Brotzu ed è morta: la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.