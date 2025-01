Cor 28 settembre 2023 Daga e Lai indicano il percorso Dem Nuovo impulso al dibattito politico ad Alghero. Arriva dal gruppo dirigente del Partito democratico che illustra la strategia in previsione delle importanti consultazioni elettorali in programma nel 2024



ALGHERO - Nuovo impulso al dibattito politico ad Alghero. Arriva dal Partito democratico, l'unico in questi anni ad aver concluso un percorso congressuale che ha sancito l'unità del partito, col ritrovato accordo del capogruppo in aula - Mimmo Pirisi - e l'uscente segreteria. «E' tempo di aprire il cantiere per formare una coalizione e contemporaneamente attivare un processo di ascolto della città nelle sue forme organizzate» è il monito del nuovo segretario cittadino, Enrico Daga. Percorso che sarà illustrato nella giornata di sabato 30 settembre presso la sede di via Mazzini 99 Alghero, alla presenza dei dirigenti del partito, il segretario, il capogruppo in Consiglio comunale e il deputato della Repubblica on. Silvio Lai. I vertici Dem si rivolgeranno alla città di Alghero e indicheranno l'impegno del partito in funzione delle prossime consultazioni elettorali del 2024.



Nella foto d'archivio: un'immagine storica di Enrico Daga con Silvio Lai, giovani dirigenti Dem