Cor 6 ottobre 2023 «Facciamo risorgere dalle ceneri il mitico Stadio» La richiesta indirizzata a Giunta comunale e sindaco è firmata dai consiglieri dell´Udc, Christian Mulas e Nina Ansini. Pronta una nuova mozione: «impegnare dei fondi dell’avanzo di bilancio comunale per la riqualificazione del campo Mariotti»



ALGHERO - Lo sport è entrato come “diritto nella Costituzione (art. 33), essendogli stato riconosciuto l’alto valore sociale educativo, è ritenuto mezzo per il raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico”. Con queste parole inizia la nota stampa del gruppo consiliare dell’Udc Alghero, ed è in questa ottica che i consiglieri dello scudo crociato, attraverso il suo capogruppo Christian Mulas e la consigliera Nina Ansini, presenteranno nei prossimi giorni una mozione per invitare la Giunta e il Sindaco Conoci ad impegnare dei fondi dell’avanzo di bilancio comunale per la riqualificazione del campo sportivo Mariotti «ormai chiuso da troppi anni».



Si tratta di una richiesta importante vista la situazione che oggi sta vivendo il comparto calcistico, la mancanza di campi di allenamento e di uno stadio. Un fatto che sta destando tanti disagi a molte società che vorrebbero ridare vita al calcio algherese. Mulas chiede a gran voce al Sindaco Conoci di «far risorgere dalle ceneri uno dei campi sportivi che ha fatto crescere diverse generazione calcistiche e fatto sognare tantissimi algheresi e non solo, il "Mariotti” un campo oggi non considerato rimasto in stato di abbandono all’entrata della città di Alghero».



«Già nell’estate 2022, in un’ottica di richiesta propositiva, il gruppo consiliare Udc aveva portato all'attenzione dell'attuale Amministrazione una proposta di riqualificazione del campo sportivo. Purtroppo - ricordano Mulas e Ansini - non ci risulta la stessa sia stata presa in considerazione, sebbene tale idea sia ancora viva, visto soprattutto che oggi la nostra città può vantare due squadre di calcio in serie importanti, costrette a giocare in campi non idonei ad ospitare adeguatamente la tifoseria». chiudono i consiglieri, sottolineando che la richiesta giunge anche a nome di molti giovani e società calcistiche locali.



Nella foto: il campo Mariotti di Alghero