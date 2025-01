Cor 7 ottobre 2023 Parco, s´insedia la Consulta Carlo Alicicco Daniele, Antonella Sofia Muroni, Donato Orfino, Antonella Succu, Sechi Mario e Mario Tocci accolti a Tramariglio dal direttore Mariani. Il tentativo è quello di coinvolgere la comunità alla partecipazione attiva sulle scelte dell´ente, mai così lontano dal mondo ambientalista che lo ha proposto e istituito



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è finalmente insediata la Consulta del Parco di Porto Conte convocata e presieduta dal direttore dell'Azienda speciale. Nominata con deliberazione dell’Assemblea, risulta composta da sei componenti: Carlo Alicicco Daniele, Eleonora S. Muroni, Donato Orfino, Antonella Succu, Sechi Mario e Mario Tocci, in rappresentanza delle associazioni e delle categorie produttive e sindacali previste dallo Statuto. Scopo della Consulta è quello di supportare le principali scelte di indirizzo del Parco proponendo consigli, suggerimenti, avanzando proposte migliorative ed esprimendo pareri, il tutto a favore di una più ampia attività informativa in grado di garantire la partecipazione attiva della comunità locale alle scelte di gestione dell’Ente. Parco, che mai come in questo momento storico vive una grave frattura d'intenti con l'intero mondo ambientalista algherese e regionale a causa di scelte poco o per nulla condivise nella gestione del patrimonio ambientale.