Cor 12 ottobre 2023 Coppa Italia, l´Alghero stecca la prima Coppa Italia di Promozione (andata degli Ottavi di finale): Decisivo il gol di Foddai alla mezzora del secondo tempo. Il 25 ottobre la gara di ritorno al “Pino Cuccureddu”



ALGHERO - L’Usinese si aggiudica con il risultato di 1-0 l’andata di Coppa ma il discorso qualificazione resta apertissimo. Al “Peppino Sau” risulta decisivo un gol di Foddai alla mezzora del secondo tempo. Formazione in gran parte inedita per mister Giandon, con tanti giovani e l’esordio dal primo minuto per il neo arrivato Ruben Costa Feliz. Parte meglio l’Alghero: prima al 4’ Giorgi su punizione impegna il portiere di casa poi al quarto d’ora Sini, di testa, manda poco alto raccogliendo una punizione di Feliz.



Quindi viene fuori l’Usinese, che colleziona un paio di buone occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa Baraye è il più pericoloso tra i giallorossi ma è l’Usinese a trovare il gol del vantaggio al 31’ con una conclusione di Foddai che prima sbatte sul palo e poi finisce in rete. L’Alghero reagisce e ha l’occasione di pareggiare con Manunta sugli sviluppi di una punizione ma anche i padroni vanno vicini al gol a 7’ dalla fine.



L’ultimo sussulto è di Baraye nel finale: buona palla messa dentro l’area di rigore ma nessuno trova la deviazione vincente. Finisce così 1-0 per l’Usinese. Tra due settimane la rivincita al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia: in palio c’è l’accesso ai Quarti di finale. Questa domenica, invece, l’Alghero si rituffa in campionato con il match casalingo contro il Siniscola Montalbo.



USINESE – ALGHERO 1-0

USINESE: Tanca, Saccu, Saba, Spanu, Luiu, Gutierrez, Serra (32’ pt Foddai), Sanna, Marras (19’ st Ferranda), Delrio, Saba. In panchina: Carta, Muglia, Mura, Daga, Chighine, Panzali, Oggiano. Allenatore: Giuliano Robbi

ALGHERO: Pittalis, Cherchi, Pinna, Sini, Giorgi (30 ‘st Mereu), Manunta, Ruben Feliz (30 ‘st Sasso), Alberti (18’ st Mula), M. Sanna (18’ st Stumpo), Baraye, Meloni (10’ st Seck). In panchina: Marrosu, Urgias, F. Sanna, Spiri. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Simone Fonnesu di Sassari

RETI: 31’ st Foddai

NOTE: ammoniti Luiu e N. Sanna per l’Usinese; M. Sanna, Baraye e Meloni per l’Alghero