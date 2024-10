Cor 12 ottobre 2023 Scuola Teatro Tribù, esordio a Sassari Il teatro per tutti. Partiranno dal 16 Ottobre a Sassari le attività della Scuola di Teatro nel nuovo spazio di Via Madrid 12 dove verranno proposti corsi di teatro per bambini, adolescenti, adulti e over 65



SASSARI - Il Teatro come veicolo di aggregazione, strumento per apprendere e formidabile veicolo di comunicazione fra le persone: sono queste le dinamiche che muovono Scuola Teatro Tribù, laboratorio teatrale dell’Associazione ArtsTribu giunto al suo settimo anno di attività. Un percorso attraverso il quale sono passati centinaia di persone di ogni età, misurandosi con il palcoscenico e apprendendo tecniche e segreti della scena. Quest’anno la scuola, che nasce da una iniziativa dei suoi fondatori e non gode di nessun contributo pubblico o privato, fa un ulteriore passo avanti e si apre alla città di Sassari in un nuovo spazio, situato in via Madrid 12 a Sassari, dove offrirà corsi di teatro per bambini, adolescenti, adulti e over 65.



Tutta la città a teatro, veicolo formidabile per l’aggregazione delle persone, che di anno in anno formano veri e propri gruppi artistici in grado di affrontare il palco e il pubblico in autonomia. «Abbiamo voluto pensare tanti percorsi specifici per avvicinare al teatro altrettante categorie di «persone», spiegano Valeria Alzari e Laura Garau, presidenti e docenti dell’Associazione. « Quello della formazione è un settore verso il quale da anni stiamo investendo moltissimo, anche grazie all’impiego di docenti di comprovata esperienza e che si dedicano totalmente agli allievi, il vero patrimonio della nostra Scuola».



Le attività prevederanno a brevissimo anche corsi di scrittura creativa e teatrale, un corso di monologo tenuto da Michele Vargiu, un corso di radiodramma e public speaking. Le attività si svolgeranno in uno spazio rinnovato per l’occasione, che l’Associazione ArtsTribu ha rilevato insieme all’Associazione Lorenzo Paolo Medas, entrambe impegnate nella promozione sociale. L’obiettivo è quello di creare un “punto fermo per tutti in città, che possa fungere da riferimento per l’imparare e lo stare insieme, a qualunque età”, concludono Michele Vargiu e Luca Losito, promotori e docenti dell’iniziativa. La nuova Scuola di Teatro si apre dunque alla città in due giornate aperte a tutti, il 16 e 17 Ottobre, in via Madrid 12, dove mettersi in gioco nei vari corsi offerti. Ogni presenza è la benvenuta.