Associazione Canottaggio Stintino festeggia 30 anni

STINTINO - Si terrà a Stintino la celebrazione del trentennale dell'Associazione Canottaggio Stintino, evento che si terrà davanti la Spiaggetta D’Azzena, sabato 14 Ottobre 2023 dalle ore 10:00. In questo magnifico scenario i residenti e i visitatori avranno l'opportunità unica di immergersi nel mondo del canottaggio, vivendo da protagonisti una giornata di sport e passione. Gli highlights della giornata saranno: l'Open Day dalle ore 10:00 per conoscere il mondo dei canottieri; la sfilata delle Imbarcazioni. Dalle ore 12:00, una spettacolare sfilata presenterà le diverse imbarcazioni, mettendo in luce la loro storia e il loro utilizzo tradizionale.



Tra le imbarcazioni ci saranno il Lancione di Golfo Aranci da 10 vogatori e Marina di Tilibbas Olbia Chiattini e il Gozzo Nazionale 4 vogatori. Il momento clou sarà alle ore 13 con la regata dei Gozzi Nazionale, suddivisa in categorie maschili e femminili. Dopo le competizioni, tutte le imbarcazioni saranno a disposizione per chi desidera cimentarsi in un'esperienza di voga. Un esperto sarà sempre a bordo per garantire sicurezza e fornire preziose indicazioni.



L'evento, patrocinato dal Comune di Stintino, sarà anche un'occasione di convivialità: stand gastronomici offriranno bevande e panini ai partecipanti, permettendo a tutti di trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e della scoperta. Lo scorso 8 Ottobre, il giovane stintinese Simone Lintas ha partecipato alla prestigiosa "Coppa Italia trofeo Gaetano Rissotto" a Genova. Ha gareggiato come secondo vogatore in una gara di canottaggio su gozzo a sedile fisso, rappresentando con onore il Sud Italia insieme a compagni provenienti da Puglia, Sicilia e Sardegna. La sua presenza tra le file dei canottieri a livello nazionale è un messaggio potente per il nostro borgo marinaro: le tradizioni sono vive e vibranti, e possono essere rinvigorite e rinnovate dall'energia e dalla passione dei più giovani.