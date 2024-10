S.A. 13 ottobre 2023 23enne algherese muore a Bergamo Christian Chessa, un giovane algherese ma residente da anni in provincia di Bergamo, si è schiantato con la sua moto sul guardrail in cemento davanti alla rotatoria dell´ospedale di Treviglio



ALGHERO - Un giovane algherese si è schiantato con la sua moto sul guardrail in cemento davanti alla rotatoria dell'ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo ed è morto a soli 23 anni. Christian Chessa, originario di Alghero e residente a Mozzanica ha perso la vita in un tragico incidente ieri all'alba, mentre si recava al lavoro.



Il giovane dopo l'urto è stato portato al Papa Giovanni di Bergamo ma è deceduto nel pomeriggio a causa delle gravi lesioni riportate. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. La discussa rotatoria è stata al centro nei giorni scorsi di un dibattitto in consiglio comunale, in particolare la scarsa visibilità del cantiere e degli svincoli durante le ore serali e notturne.