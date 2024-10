S.A. 18 ottobre 2023 Al Bellieni un corso di oreficeria Corso teorico-pratico di venti ore per acquisire e ampliare le conoscenze dell´arte della filigrana e della creazione dei gioielli. A partire dal 27 ottobre, le lezioni si terranno tutti i venerdì



SASSARI - Dopo il successo della prima edizione, l’Istituto Camillo Bellieni ripropone un corso teorico-pratico di venti ore per acquisire e ampliare le conoscenze dell'arte della filigrana e della creazione dei gioielli. A partire dal 27 ottobre, le lezioni si terranno tutti i venerdì dalle 16 alle 20 a Sassari, nella sede Is.Be di via Maddalena 35 a Sassari, con i docenti Davide Masia, orafo, e Paola Corrias, esperta di gioielli sardi. Il laboratorio sarà rivolto a chi si avvicina per la prima volta a questa forma d’arte e desidera impararne i segreti.



Alla presentazione generale del programma seguirà l’analisi estetica dei tesori scaturiti dalle mani di grandi maestri, e saranno forniti i materiali e gli strumenti utili per lo svolgimento del corso. Durante gli incontri i partecipanti impareranno a progettare e realizzare un gioiello unico, apprenderanno nozioni sulla storia dei monili, sui composti e sulla loro lavorazione. Sarà possibile prendere visione del processo di manipolazione del metallo e della lavorazione del filo per la preparazione della filigrana, una particolare attenzione sarà rivolta alla costruzione dei disegni e delle formine e al montaggio dei progetti in filigrana su lastre in metallo.



Altre lezioni saranno dedicate al traforo del gioiello, a eventuali correzioni e alla preparazione per la rifinitura. Quindi saranno trattate la rifinitura definitiva, la limatura e la messa in forma, per giungere alle ultime fasi della messa a colore e lucidatura, e ai ritocchi conclusivi. Alla fine del laboratorio i partecipanti potranno tenere il gioiello personalizzato realizzato durante le lezioni e otterranno un attestato di partecipazione. Gli organizzatori consigliano di affrettarsi nelle prenotazioni perché è ammesso un numero massimo di dieci partecipanti. Per info su prezzo e iscrizioni scrivere un'email a istitutobellieni@gmail.com.