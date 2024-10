Cor 20 ottobre 2023 Il film made in Sassari su Amazon Prime Video Il film "Buon Lavoro" di Marco Demurtas è da oggi disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. Un nuovo traguardo per la pellicola del regista sassarese che dopo il successo nelle sale italiane, è stata selezionata all’interno del catalogo del colosso fondato da Jeff Bezos



SASSARI - Il film "Buon Lavoro" di Marco Demurtas è da oggi disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. Un nuovo traguardo per la pellicola del regista sassarese che dopo il successo nelle sale italiane, è stata selezionata all’interno del catalogo del colosso fondato da Jeff Bezos, assieme al meglio delle produzioni cinematografiche, delle serie tv e degli show di tutto il mondo. Si tratta dell’ennesimo miracolo per il film di Demurtas, progetto indipendente che ha avuto la sua genesi all’interno di un laboratorio inclusivo sui mestieri del cinema, in collaborazione con i Servizi Sociali di Sassari, i Comuni di Ploaghe e di Ittiri e la Comunità per recupero tossicodipendenti Promozione Umana. Nel film, a fianco agli allievi dell’associazione Cinemascetti Social Art, hanno lavorato ragazzi diversamente abili e sofferenti psichici, inseriti in un laboratorio educativo e di riabilitazione.



Ma sono soprattutto le numerose star internazionali presenti nel film, un assoluto record per un film sardo, che ne hanno decretato il successo di pubblico: Giancarlo Giannini, Giuliana De Sio, Franco Nero, Abel Ferrara e Lina Sastri, solo per citarne alcuni, hanno partecipato infatti al progetto in veste di maestri sul set e attori. Buon Lavoro pur utilizzando i registri della commedia, è un invito a riflettere sul mondo dei media e sul problema della disoccupazione: racconta infatti la storia di un talent show per casi umani, nel quale chi saprà commuovere il pubblico, avrà la possibilità di diventare una star televisiva.



Il lungometraggio molto adatto alla piattaforma di Amazon, avendo tutti gli standard della commedia all’italiana, si avvale della partecipazione di alcuni tra i pilastri della comicità nostrana come Giuseppe Giacobazzi, Pippo Franco, Massimo Lopez, Benito Urgu, Peppe Iodice, Pino & gli Anticorpi e Alvaro Vitali. «E’ un emozione incredibile vedere il mio film nel catalogo a fianco a capolavori come La Siretta, Barbie o la serie tv di Verdone - dice il regista che di professione fa anche l’educatore - Il cinema resta comunque per me soprattutto uno strumento di aggregazione e di prevenzione del disagio sociale». Ed è proprio con questo spirito che Demurtas inaugura il suo imminente laboratorio cinematografico che porterà alla realizzazione di un nuovo prodotto audiovisivo.

Per info e iscrizioni telefonare al 3285420652.