S.A. 27 ottobre 2023 Tennis Alghero nel Campionato Invernale Domenica 29 ottobre, per la seconda giornata, doppio impegno casalingo. Sfida per la Prima maschile tra le squadre A di Tc Alghero e Tc Cagliari, per la Terza maschile c´è Tc Alghero B-Ct Santa Teresa A



ALGHERO - Nella Prima Serie maschile, gli algheresi hanno vinto 2-1 sui campi del Poggio dei Pini, grazie alla vittorie in singolare di Michele Fois su Visioli per 6-1, 6-4 e quella di Cristiano Monte su Sanna 6-0, 6-2. A risultato acquisito, Fois e Niccolò Serra hanno perso 6-4, 6-2 contro la coppia Sanna/Visioli. Vittoria in trasferta anche nella Terza maschile, sempre per 2-1, in casa del Cus Sassari: Niccolò Carta supera Marogna 6-2, 7-5, Fabiano Fois cede lottando 7-6, 4-6, 6-3 contro Chessa, ma il doppio decisivo è algherese, con il 6-2, 7-5 su Marogna e De Negri.

Infine, la Seconda femminile ha perso 3-0 a Ghilarza.



Alessandra Ogno non ha conquistato giochi contro Marta Mura, Giulia Mura ha perso 6-1, 6-0 contro Pecchia, mentre il doppio Marta Cau/ Alessandra Ogno cede con un doppio tiebreak contro Citzia/Meloni. Domenica 29 ottobre, per la seconda giornata, doppio impegno casalingo. A partire dalle 10, sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia, sfida per la Prima maschile tra le squadre A di Tc Alghero e Tc Cagliari, per la Terza maschile c'è Tc Alghero B-Ct Santa Teresa A, mentre la Seconda femminile riposa.