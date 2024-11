Cor 28 ottobre 2023 Agricoltura, Satta: risorse sbloccate Sono state sbloccate risorse per 7milioni e 700 mila euro per completare i pagamenti per le misure a superficie e a capo del PSR 2014-2022, relativi alle annualità 2019-2020. Oggi l´annuncio



CAGLIARI - Lo ha detto l’Assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta. Dopo la pubblicazione sul BURAS del Collegato alla Finanziaria, il 23 ottobre scorso, ha trovato finalmente soluzione il problema del mancato pagamento dei premi relativi a benessere animale e misure agro-climatico-ambientali e indennità compensativa, per le annualità 2019-2020. Viene infatti, autorizzata l’Agenzia Argea a completare i pagamenti delle misure del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) delle annualità 2019 e 2020 del PSR Sardegna 2014-2022 «Si tratta - ha sottolineato l’Assessore Satta - di un importante risultato che darà risposta alle legittime aspettative degli agricoltori rimasti esclusi dai pagamenti e che attendevano la corresponsione degli aiuti ormai da diversi anni».