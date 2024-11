Cor 29 ottobre 2023 Cap d´Any, plaude la civica "Noi con Alghero" Il gruppo Consiliare "Noi con Alghero" esprime grande soddisfazione per il congruo anticipo di quella che sarà la programmazione musicale del capodanno di Alghero, che vedrà gli ultimi giorni dell’anno animati da artisti ed eventi di grande importanza, che culminerà con il concerto in piazza del seguitissimo Ligabue



ALGHERO - «Il programma, voluto dall’amministrazione comunale e dalla fondazione Alghero , verrà a breve presentato e arricchito da una serie di appuntamenti spalmati su un intero mese dall’8 dicembre al 6 gennaio. Il grande sforzo fatto in termini organizzativi ed economici dal Comune di Alghero e dalla fondazione è sicuramente da apprezzare per il fatto che, oltre ad allietare le festività dei residenti, dà la possibilità di produrre un ritorno economico importante da non sottovalutare per la città». Lo sottolineano Muroni, Piras, Salaris, Loi e tutti i componenti del gruppo politico algherese.



«Fatte queste dovute premesse, l’auspicio è che le categorie imprenditoriali, soprattutto quelle del settore ricettivo, extra-ricettivo e dei pubblici esercizi non si facciano perdere l’occasione e collaborino fattivamente alla buona riuscita di questo mese di eventi. Lo sforzo che si chiede è quello di offrire almeno per i giorni delle vacanze natalizie un servizio di accoglienza che troppo spesso viene a mancare nei mesi cosiddetti di bassa stagione, perché la richiesta sarà sicuramente straordinaria, e la città si deve far trovare pronta per cercare di accontentare tutti coloro che vogliono venire a passare dei giorni di festa nella nostra bellissima Alghero».



«Capitolo a parte merita sicuramente la questione dei trasporti, che negli ultimi anni penalizza fortemente coloro che vogliono viaggiare da e per la Sardegna. Si è discusso spesso del fatto che dovrebbe essere la destinazione a trainare la politica dei trasporti, ma sforzi come questi, che non sono certamente nuovi per la città di Alghero, non sono mai stati presi in considerazione da vettori che puntualmente poi d’estate vengono a popolare gli slot dei nostri aeroporti. Facciamo un appello all’assessore Moro e alle società di gestione degli aeroporti affinché programmino delle rotte che possano permettere ai visitatori di tutta Italia e non solo di poter arrivare in Sardegna per le festività natalizie» chiudono Muroni e compagni.



Foto d'archivio