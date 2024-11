S.A. 6 novembre 2023 Tennistavolo Sassari: la A2 maschile espugna Firenze La A2 maschile espugna Firenze, la A2 femminile a Casamassima. Bronzo di John Oyebode al torneo internazionale in Slovenia



SASSARI - Prima vittoria in trasferta per il Tennistavolo Sassari che ha fatto il colpaccio sul campo della Ciatt Firenze 1996. Vittoria netta per 4-0 che vale l'inserimento nel quartetto delle seconde. Davvero senza storia il confronto, basti dire che la squadra sassarese ha lasciato solo un set ai toscani: Marco Bressan ha superato Andrea Bongini 3-1. Con un secco 3-0 Marco Poma ha liquidato Leonardo Cerofolini, uguale punteggio nella doppietta di Luca Bressan contro Enrico Stasi e lo stesso Cerofolini.



Nella A2 femminile (girone D) solo un punto in due gare per il tennistavolo Sassari nel concentramento di Casamassima, in Puglia. Il punto è stato ottenuto grazie al pareggio per 3-3 nel derby col Tennistavolo Norbello Giallo. I punti per la squadra sassarese sono stati ottenuti da Fatimo Bello che ha sconfitto Marialucia Di Meo e Simona Ettari, e da Lisa Bressan che ha battuto la Di Meo. Sfortunatissima la giovanissima Laura Pinna, che ha perso le sue due gare al quinto set contro la Ettari e Gaia Smargiassi.



Nella B femminile (girone H) doppietta del Tennistavolo Sassari, impegnata nel concentramento di Terni. La squadra sassarese ha superato 4-0 le padrone di casa del Campomaggiore Terni: due successi per Claudia Caragea e uno a testa per Elena Rozanova e Stanislava Burenina senza lasciare alcun set alle avversarie. Superiorità netta anche nel secondo confronto: altro 4-0 sull'Eureka Roma con percorso netto del terzetto della squadra sassarese. A Otocec, in Slovenia, si è svolto il WTT Feeder con ben 13 azzurri e azzurre convocati. Tra questi anche un atleta del Tennistavolo Sassari, John Oyebode, che in coppia con Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) ha vinto la medaglia di bronzo nel doppio maschile. Il doppio sardo si è arreso soltanto ai polacchi Redzimski-Dyjas per 3-1.