S.A. 15 novembre 2023 Dolce e amara Olbia per l'Amatori Alghero Perdono l´Under 14 e Under 16 in trasferta ad Olbia; vince invece l´Under 18. Sonora sconfitta in Serie C per gli algheresi che hanno affrontato Sassari



ALGHERO - Il fine settimana per le squadre giovanili dell'Amatori Rugby Alghero è stato caratterizzato da momenti di sfida e crescita. Domenica 12 novembre, l'Under 14 ha affrontato Olbia in una partita equilibrata, terminata con una sconfitta di misura per Alghero (22 a 19). La squadra ha dimostrato forza, soprattutto con l'introduzione di nuovi talenti. L'Under 16, giocando in trasferta contro Olbia, ha subito una sconfitta significativa.



Dopo un inizio difficile, i giovani hanno però mostrato miglioramenti notevoli, evidenziando resilienza e spirito di squadra. Per l'Under 18, la giornata è stata più positiva, con una vittoria contro Olbia (29 a 24). L'allenatore Danilo Canu ha sottolineato la difficoltà iniziale a causa del vento, ma nel secondo tempo la squadra ha ribaltato il punteggio, grazie anche al contributo fondamentale di Sechi, premiato come Man of the Match.



Infine, la Serie C ha visto la squadra di Alghero lottare contro Sassari con una formazione ridotta. Nonostante la sconfitta per 13 a 0 e l'assenza di sostituti, la prestazione è stata positiva, mostrando la dedizione e lo spirito combattivo del team. In conclusione, questo weekend ha offerto momenti di apprendimento e trionfo per l'Amatori Rugby Alghero, riflettendo la dedizione e la crescita dei giovani atleti.