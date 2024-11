Cor 15 novembre 2023 Sassari: dai grillini l´appoggio a Campus «Noi siamo persone serie, leali, responsabili» ha detto Murru affiancato dall’assessora alla Cultura, Laura Useri, e dai due consiglieri comunali in carica, Federico Sias e Patrizia Zallu



SASSARI - «Il Movimento 5 stelle di Sassari conferma in toto il suo appoggio al sindaco Nanni Campus, perché i patti si rispettano». Parole di Maurilio Murru, presidente del Consiglio comunale di Sassari e leader cittadino dei grillini, che questa mattina in una conferenza stampa convocata a Palazzo Ducale, ha accantonato le ipotesi di abbandono della maggioranza al Comune di Sassari, nate all’indomani dell’accordo politico fra il Pd e il M5s per le elezioni regionale di febbraio, che vedranno la vice presidente nazionale del Movimento, Alessandra Todde, candidata alla presidenza. Chiarezza peraltro sollecitata apertamente a più riprese da diversi esponenti politici del Pd e pubblicamente, di recente, dall'onorevole Dem Silvio Lai. Difficile capire cosa potrà succedere adesso. «Noi siamo persone serie, leali, responsabili» ha detto Murru affiancato dall’assessora alla Cultura, Laura Useri, e dai due consiglieri comunali in carica, Federico Sias e Patrizia Zallu.