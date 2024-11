Cor 23 novembre 2023 «Fertilia, senza Pais nessun finanziamento» Il capogruppo in regione della Lega, Michele Ennas, si scaglia contro Tedde: «ci sorprende come l´ex sindaco di Alghero possa assumersi la paternità di tale proposta di legge»



ALGHERO - «Nell'ultima finanziaria, a inizio anno, il Consiglio regionale ha dato via libera al contributo di 600mila euro per la valorizzazione delle Città di Fondazione: Carbonia, Arborea e Fertilia. Lo stanziamento è stato deliberato nella riunione della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale il 21 febbraio scorso» ricorda il capogruppo della Lega, Michele Ennas. «Senza l'impegno attivo e propositivo, noto a tutti, su questo tema, da parte del presidente Michele Pais, sostenuto dalla Lega e poi accolto da tutti i partiti, questo progetto non avrebbe visto la luce» continua Ennas. «Pertanto ci sorprende come l'ex sindaco Marco Tedde possa assumersi la paternità di tale proposta di legge, non avendo minimamente contribuito alla sua ideazione, essendo nata prima del suo ingresso in Consiglio» conclude Michele Ennas.