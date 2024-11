S.A. 24 novembre 2023 Autovelox: calendario aggiornato ad Alghero Avvio delle prove di funzionalità dell´autovelox, dalla giornata di lunedì 27 novembre 2023, e il calendario aggiornato delle vie e delle date in cui saranno predisposti i controlli di rilevazione della velocità sul territorio comunale



ALGHERO - La Polizia Locale del Comune di Alghero informa che nel mese di Novembre e Dicembre verranno svolte le prove di verifica di funzionalità dell’Autovelox e le attività di controllo elettronico della velocità.

Si specifica che solo durante le prove di funzionalità dell’Autovelox non verranno accertate infrazioni come previsto dalla normativa del settore e che sarà presente un cartello di presegnalazione riportante la scritta

“TEST”.



Calendario

Prove funzionalità: LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2023 Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: Via Don Minzoni; LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2023 Dalle ore 14.30 alle ore 16.30: Via Vitt. Emanuele.

Rilevamento della velocità con accertamento di violazioni: MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 2023 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Viale Burruni

VENERDI’ 1 DICEMBRE 2023 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Garibaldi

SABATO 2 DICEMBRE 2023 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Don Minzoni

MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2023 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Via Vitt. Emanuele/SS127Bis; SABATO 9 DICEMBRE 2023 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Aldo Moro; MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE 2023 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Via Sant’Agostino; VENERDI’ 15 DICEMBRE 2023 Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Giovanni XXIII.