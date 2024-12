Cor 30 novembre 2023 Esercizi di Meraviglia al Museo del Corallo Weekend di attività e workshop nell’ambito del progetto “Patrimonio Connesso. Nuove forme di fruizione del patrimonio culturale di Alghero”



ALGHERO - Nel weekend i musei di Alghero aprono le porte ad attività educative e di formazione a cura di Marco Peri, storico dell’arte ed educatore museale, specializzato nella creazione, produzione e mediazione estetico-culturale. Il suo lavoro si focalizza sulla sperimentazione di attività interdisciplinari tra arte e educazione. Un’occasione per esplorare le sale dei musei MŪSA e MACOR da un nuovo punto di vista, approfondire e sperimentare, attraverso nuovi approcci di fruizione, metodologie innovative per l'educazione e la mediazione culturale. Le attività si inseriscono nell’ambito del progetto Patrimonio Connesso. Nuove forme di fruizione del patrimonio culturale di Alghero, finanziato dal Ministero della Cultura con il programma Fondo per la Cultura 2021, ed erogate dalla Fondazione Alghero con il supporto di professionisti del settore. Due gli appuntamenti: ancora disponibili posti per la giornata di sabato 2 dicembre (alle ore 16.30) al Museo del Corallo con “Esercizi di Meraviglia | l’esperienza delle emozioni al museo”; esauriti invece i posti per domenica 3 dicembre al Museo Archeologico della Città dove è in programma il workshop "La Camera delle Meraviglie".



Esercizi di Meraviglia | l’esperienza delle emozioni al museo”. In questo workshop, si esplorerà il ruolo delle emozioni e dell'immaginazione nell'esperienza al museo, con un approccio che privilegia la partecipazione attiva del pubblico. Attraverso esercizi e interazioni multisensoriali, il pubblico è condotto in un'esplorazione del museo che favorisce le emozioni e l’immaginazione come strumenti principali di conoscenza, in contrapposizione alla visita guidata classica che privilegia aspetti cognitivo/razionali. L’emozione favorisce il senso di esplorazione e di scoperta, per visitare il museo e le sue collezioni come un territorio in cui immergersi e lasciarsi meravigliare. Esercizi di Meraviglia è anche un laboratorio per educare alla bellezza, perché la visita al museo si trasformi in un’esperienza d'incontro, crescita e meraviglia. L’attività è rivolta ad adulti, famiglie e curiosi in genere. La partecipazione è gratuita e si inserisce nell’ambito del progetto Patrimonio Connesso. Il costo del biglietto di ingresso manterrà le tariffe annuali. Prenotazioni obbligatorie al numero +39 340 704 7875 (anche whatsapp).