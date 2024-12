S.A. 2 dicembre 2023 Centri estivi, scadono domande per contributi Ad Alghero entro il 5 dicembre si può inoltrare la domanda per ottenere un contributo economico volto all’abbattimento delle spese di iscrizione alle attività sportive dei propri figli



ALGHERO - Ad Alghero le famiglie di minori che usufruiscono o che abbiano usufruito dei servizi resi dalle società sportive accreditate presso il Comune di Alghero, entro le ore 13 di martedì 5 dicembre 2023 potranno presentare domanda per ottenere un contributo economico volto all’abbattimento delle spese di iscrizione alle attività sportive dei propri figli che abbiano una età compresa dai 4 ai 6 anni.Si rende noto, inoltre, che le famiglie di minori che usufruiscono o che abbiano usufruito dei servizi resi dai centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa accreditate presso il Comune di Alghero ed operanti nel comune di Alghero, entro le ore 13 di martedì 5 dicembre, potranno presentare domanda per ottenere un contributo economico volto all’abbattimento delle spese di iscrizione alle attività sportive dei propri figli che abbiano una età compresa dai 7 ai 17 anni. La domanda va presentata utilizzando apposito modulo presente al seguente link: https://sportellotelematico.comune.alghero.ss.it/action%3Ac_a192%3Acontributo.centro.estivo.