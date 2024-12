S.A. 6 dicembre 2023 Coppa Regioni, al dressage i sardi sfiorano podio E´ stato il Centro Ippico Le Siepi di Cervia a ospitare l´evento con le squadre di dressage provenienti dalle regioni. Noemi Antonelli quarta nel livello E Avanzato



CAGLIARI - Per una giornata ha cullato l'idea della medaglia d'argento, poi nella seconda giornata la squadra della Sardegna è scivolata al quinto posto per la miseria di un punto percentuale. Tra tanti segnali positivi di crescita e un pizzico di delusione la formazione isolana rientra dalla Coppa delle Regioni di dressage con lo stimolo per continuare a migliorare seguendo il percorso positivo degli ultimi anni. E' stato il Centro Ippico Le Siepi di Cervia a ospitare l'evento con le squadre di dressage provenienti dalle regioni.



La Sardegna ha preso parte al livello E Avanzato con la sedicenne Noemi Antonelli (neo campionessa sarda) su Ideal de alcame, Francesco Corrias su Belindo (cavallo di 7 anni nato e allevato in Sardegna), Giada Spiga su Quantanamo e Sara Milia con Mr Mojoe. Davvero un'inezia quella che ha separato il quartetto sardo dalla medaglia, basti dire che al terzo posto è arrivata l'Umbra con un totale nel punteggio di 401,313% e la Sardegna si è fermata a 400,388%, staccando di ben 7 punti il Veneto.



Buone le performance dei binomi anche a livello dei trofei individuali. Antonella Noemi si è classificata al 4° posto e Francesco Corrias 11° nel trofeo Emergenti Junior. Giada Spiga invece si è classificata al 10° posto nel trofeo Esordienti. Ha rappresentato i colori della Sardegna nel livello F, più difficile, Giorgia Argiolas che con Margherita Quinta si è classificata al 13° posto nel Trofeo Esperti Livello F. Le squadre sarde erano guidate dal tecnico Monica Iemi e dal capo equipe Antonella Clerici.



Nella foto: Noemi Antonelli