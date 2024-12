S.A. 6 dicembre 2023 Theatre en vol: appuntamento a Sassari Torna “Il cielo è di tutti”, rassegna teatrale senza alcun limite di età aperta a tutti, immaginata dalla compagnia Theatre en vol e ospitata nello Spazio Tev, un affascinante ed accogliente casa laboratorio. Appuntamento domenica 10 dicembre



SASSARI - Torna “Il cielo è di tutti”, rassegna teatrale senza alcun limite di età aperta a tutti, immaginata dalla compagnia Theatre en vol e ospitata nello Spazio Tev di via Giuseppe De Martini 13-15 di Sassari, un affascinante ed accogliente casa laboratorio. Un luogo da scoprire che diventa palcoscenico pronto a coinvolgere, dimensione in cui si condividono arti, passione e messaggi. Il prossimo appuntamento in calendario, il secondo del ricco cartellone proposto, è fissato per domenica 10 dicembre 2023 - sempre alle ore 17 - con lo spettacolo E se i topolini scoprissero i tombini? curato della compagnia Abaco Teatro di Cagliari. Accadrà ancora, ed accadrà sotto un cielo cielo condiviso, il cielo di Sassari, cielo che accompagna, che avvolge e che sarà scenario di una nuova fantastica avventura. “Il cielo è di tutti” si declina in 4 giornate comprese fra il 26 novembre - prima data andata in archivio con un grande successo di partecipazione - e il 21 gennaio 2024.



Teatro di ogni singolo evento sarà sempre lo Spazio Tev di via Giuseppe De Martini 13-15 di Sassari. Tutti gli spettacoli cominceranno alle ore 17. Abaco Teatro fondato nel 1989, inizia un’intensa attività di ricerca e specializzazione finalizzata alla realizzazione di spettacoli multidisciplinari e multimediali. La compagnia ha come obiettivo lo sviluppo di un metodo di lavoro basato sulla condivisione delle precedenti esperienze individuali e orientato alla sperimentazione di gruppo. Impegnata nella definizione di uno stile crocevia tra la drammaturgia e lo spettacolo multimediale realizza spettacoli di teatro ragazzi e di teatro contemporaneo per un pubblico adulto.



Nei suoi spettacoli spazia dal teatro d’attore alla danza e dalla musica alle arti marziali. E se i topolini scoprissero i tombini? racconta la storia di una topolina in ribellione contro il genere umano. “Il cielo è di tutti” affronta tematiche di attualità attraverso un linguaggio giocoso e coinvolgente che stimola non solo la risata e il divertimento, ma che sia anche uno spunto di riflessione per grandi e piccoli. Il terzo appuntamento in rassegna, primo del nuovo anno (7 gennaio 2024, h 17), avrà come protagonisti i padroni di casa di Theatre en vol con il loro Ginette et son monde; chiusura programmata per il 21 gennaio 2024 con lo spettacolo de Il teatro del segno (Cagliari) Rodari tutto l’anno.