S.A. 6 dicembre 2023 Sant´Agostino accende il Natale Sabato 9 dicembre in programma l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, striscioni di auguri, il presepe all’aperto con le sue figure più rappresentative e l’installazione dedicata ai più piccoli con la cassetta postale di Babbo Natale



ALGHERO - Il Comitato AREA Sant’Agostino attraverso il contenitore di eventi “Antics espacis, nous projectes” che durante questo 2023 ha già avuto un grande successo in occasione di altre attività organizzate, rinnova anche quest’anno la magia del Natale, il prossimo sabato 9 dicembre dalle ore 17:30 accende il “Natale a Sant’Agostino”. Largo Guillot sarà il teatro dell’evento diventato ormai una bellissima consuetudine che apre le festività natalizie nel Quartiere di Sant’Agostino.



Prevista l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, striscioni di auguri, il presepe all’aperto con le sue figure più rappresentative e l’installazione dedicata ai più piccoli con la cassetta postale di Babbo Natale, dove imbucare le letterine da far arrivare direttamente al Polo Nord per le richieste dei doni. Parteciperà il “Coro delle Borgate” diretto dal Maestro Giulio Saverio Leone che con i canti della tradizione natalizia allieteranno i presenti. Previsto un brindisi augurale!



Si prosegue sempre in largo Guillot sabato 23 dicembre dalle ore 17:30 con “largo alle Castagne” castagne arrosto, musica e brindisi, non mancheranno dei doni regalo per i più piccoli. Installazioni natalizie e i decori rappresenteranno un segno di luce e di speranza, utile a rendere il Quartiere di Sant’Agostino luminoso e accogliente, mantenendo viva l’atmosfera magica del Natale. “Natale a Sant’Agostino” gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.