Cor 7 dicembre 2023 Giuseppe Tanca Maestro del lavoro La Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito 2023 della Sardegna è stata organizzata dalla Prefettura di Cagliari nel prestigioso Palazzo Regio. Per celebrare il centenario della “Stella al Merito del Lavoro” emesso un francobollo della serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”



SASSARI - In concomitanza con il 100° anniversario della “Stella al Merito del Lavoro”, celebrato in modo solenne dal Presidente della Repubblica al Quirinale e dal MIMIT con l’emissione di un francobollo commemorativo, si è svolta la cerimonia per il conferimento della prestigiosa onorificenza presso il Palazzo Regio a Cagliari. Tra gli insigniti della “Stella” diventati ufficialmente “Maestri del Lavoro”, anche Giuseppe Tanca, operatore di sportello presso l’ufficio postale di Sassari Centro (via Cherubini), in Azienda dal 1984. Ai dipendenti di Poste Italiane, su tutto il territorio nazionale la commissione istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato 65 Stelle al Merito, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli ricoperti in azienda.