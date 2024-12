Cor 12 dicembre 2023 Mobilità ed emergenza voli: convegno a Cagliari Giovedì 14 dicembre 2023 alla MEM si terrà l’incontro “Prove di Volo” sui temi della continuità territoriale, diritto alla mobilità, emergenza voli, organizzato dal Gruppo Consiliare Orizzonte Comune



CAGLIARI - Continuità territoriale, diritto alla mobilità, emergenza voli. Per i sardi, residenti e non, è sempre più difficile viaggiare ovunque, senza limiti. È tempo di prendere le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivati dall’insularità, questa sconosciuta nonostante le modifiche in Costituzione, e di portare proposte concrete per la mobilità aerea dei sardi.



Se ne parlerà giovedì 14 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 alla MEM - Mediateca del Mediterraneo, sala 2° piano, nell’incontro “Prove di Volo” organizzato dal Gruppo Consiliare Orizzonte Comune e moderato da Marzia Cilloccu, Consigliera comunale e capogruppo a Cagliari Orizzonte Comune, che vedrà la partecipazione di Alessandra Todde. Insieme ad alcuni esperti ed esperte si cercherà di capire le debolezze del sistema attuale e come superarle per migliorare il diritto alla mobilità.



Interverranno: Prof. Roberto Devoto, esperto di diritto comunitario, già docente trasporti aerei Facoltà Ingegneria Cagliari; Sandro Usai, founder Ablativ; Umberto Borlotti, ex direttore Sogeaal (Società Gestione Aeroporti - Alghero); Giovanni Dore, esperto in diritto europeo, Giuliano Frau, Presidente regionale ADOC (Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori); Isabel Vera, founder Islas Del Mar; Fausto Mura, presidente Federalberghi Sud Sardegna.



Attraverso i loro interventi saranno trattate le criticità dell’attuale impianto del bando di Continuità territoriale e i rischi del sistema affidato al libero mercato in un mutato scenario dei rapporti con i vettori aerei, senza trascurare l’importanza di dare una risposta ai collegamenti legati ai flussi turistici. L’ingresso è libero e aperto a tutte e a tutti.



Nella foto: Umberto Borlotti