S.A. 13 dicembre 2023 Fotografa il Coros: contest scade il 31 dicembre Il 31 dicembre scadono i termini per presentare gli scatti fotografici relativi al Contest che l’Unione del Coros ha promosso per incentivare la conoscenza e la valorizzazione del territorio



SASSARI - Il 31 dicembre scadono i termini per presentare gli scatti fotografici relativi al Contest che l’Unione del Coros ha promosso per incentivare la conoscenza e la valorizzazione del territorio e al tempo stesso premiare il talento dei partecipanti. Il progetto del Contest rientra tra le azioni di marketing che l’Unione ha attivato sin dalla nascita della funzione associata, contribuendo a divulgare saperi e tradizioni oltre al fascino dei luoghi che spesso nemmeno chi vi abita conosce bene.



L’Unione ha aperto il contest a chiunque, senza limiti di età o di residenza. I giovani fino a 25 anni (i 26 non ancora compiuti al momento dell’iscrizione) potranno concorrere, oltre che per il premio generale, anche nello speciale premio a loro dedicato. I partecipanti dovranno partecipare con una foto per ogni paese dell’Unione dei Comuni del Coros (i 12 paesi sono Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri e Usini) e potranno avere tema libero: paesaggio, archeologia e storia o enogastronomia e folklore.