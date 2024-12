S.A. 13 dicembre 2023 Camera di Commercio: «sempre favorevoli a fusione scali» Favorevole resta la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano sul progetto di fusione degli aeroporti sardi, in attesa del pronunciamento del Tar e dopo il ricorso di Confcommercio



CAGLIARI - La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano esprime «rispetto e fiducia nei confronti degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi riguardo al progetto di integrazione degli aeroporti della Sardegna e nel merito delle scelte tecniche operate dall’Ente e dalla propria controllata So.G.Aer S.p.A, che sono state realizzate con l’obiettivo di bilanciare in modo corretto efficienza gestionale e interesse pubblico generale». E ancora: «ritiene di aver operato nel solco della legittimità amministrativa e nel rispetto delle competenze e delle funzioni assegnatele dalla legge e dal proprio Statuto».



La presa di posizione dell'organo camerale arriva dopo l'annuncio del ricorso al Tar di Confommercio che ha incassato il sostegno della Regione contro il progetto di fusione degli aeroporti sardi. Favorevole resta la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: Si rimane «convinti del fatto che la costituzione di un sistema a rete, con una gestione unificata degli scali, rappresenti la soluzione più efficace per fronteggiare al meglio le criticità del mercato, migliorare la competitività dell’intero sistema territoriale sardo, sviluppare le potenzialità di crescita dei diversi sistemi economici locali, tra loro inevitabilmente interconnessi e, in definitiva, dell’intera Isola».



E concludono: «Le Camere di commercio sono rimaste, non per loro scelta, l’unico presidio pubblico nelle gestioni aeroportuali e le scelte operate si pongono l’obiettivo di garantire il perseguimento dell’interesse generale all’efficienza gestionale delle infrastrutture e alla loro competitività, in un mercato globale sempre più competitivo e in un sistema pubblico dei trasporti caratterizzato da forti incertezze e criticità».