S.A. 15 dicembre 2023 Ad Alghero 55 lavoratori per 8 mesi Tra i comuni maggiormente finanziati c´è Alghero con 980.000 euro. I settori d´intervento sono: Ambiente, Edilizia, Patrimonio Pubblico ed efficientamento delle procedure comunali



ALGHERO - Sono 4 i progetti presentati dall'Amministrazione algherese guidata dal sindaco Mario Conoci, che permetteranno l'impiego di 55 unità lavorative per circa 8 mesi, a valere sul Programma Plurifondo LavoRAS per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione. Alghero si conferma il comune maggiormente finanziato nell'Isola.



Approvati dall'Assessorato Regionale al lavoro tutti i progetti presentati dal Comune di Alghero nell'ambito dell'intervento “Cantieri di Nuova Attivazione - Annualità 2023” a valere sul Programma Plurifondo LavoRAS per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. Tra i comuni maggiormente finanziati c'è Alghero con 980.000 euro: Sono 4 i progetti presentati dall'Amministrazione guidata dal sindaco Mario Conoci, che permetteranno l'impiego di 55 unità lavorative per circa otto mesi.



«L’approvazione, da parte della Regione, certifica l'efficienza e la capacità programmatoria del comune di Alghero in tutte le sue componenti, politiche ed amministrative, frutto di una collaborazione costante e proficua» sottolinea il primo cittadino. Un lavoro preciso dei settori coinvolti ed in particolare dell'ufficio programmazione: si tratta di progetti che come i precedenti avranno importanti ricadute sui servizi al cittadino e sull' immagine della città senza trascurare i risvolti di carattere occupazionale che aiuteranno le famiglie dei disoccupati impegnati.



I settori d'intervento sono diversi: Ambiente, compresi i litorali e le aree umide e dissesto idrogeologico, con progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del patrimonio boschivo e la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale; Edilizia, con progetti di manutenzione ordinaria di edifici del patrimonio pubblico in uso per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione; Patrimonio Pubblico ed efficientamento delle procedure comunali con interventi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche.



Nella foto: il sindaco Mario Conoci