Natale a Stintino tra Modena City Ramblers e parata Disney

STINTINO - Stintino si prepara a ospitare "Naddali a L'Isthintini", un'entusiasmante serie di eventi natalizi previsti dal 23 al 30 dicembre 2023. Questa celebrazione annuale trasforma il borgo in un vivace palcoscenico di festa, unendo tradizione, cultura e divertimento per grandi e piccini.

Il festival si apre il 23 dicembre con la Christmas Cup di calcio a 5 organizzata dalla Consulta Giovanile e il concerto di Natale del "Movin’On Up Gospel Choir" al Museo della Tonnara. Il giorno di Natale, il 25 dicembre, le strade di Stintino risuoneranno delle melodie tradizionali degli zampognari, aggiungendo un tocco di magia all'atmosfera festiva.



Il 26 dicembre, uno degli eventi clou sarà la parata "Magic Cartoon Christmas", che porterà la magia della Disney tra le vie del paese, culminando con un musical finale. La giornata del 27 dicembre vedrà i residenti e i visitatori riunirsi per una tombolata comunitaria, seguita da una serata di karaoke sotto la tenso-struttura. Il 28 dicembre, giochi per bambini e adulti offriranno divertimento per tutte le età, seguiti da un'esibizione della Hollywood Band e un DJ set. Il 29 dicembre, i Modena City Ramblers saliranno sul palco, promettendo un concerto memorabile. Il festival si concluderà il 30 dicembre con i Grandi giochi in legno, un evento ideale per famiglie in cerca di divertimento e condivisione.



Durante l'intero evento, gli ospiti potranno gustare street food tradizionale sardo e provare la pista di pattinaggio e il presepe a grandezza naturale, parte del progetto "Betlemme d’Europa”, con più di 100 statue che ripropone antiche tradizioni e vecchi mestieri. La pista di pattinaggio e il Presepe rimarranno allestiti fino al 7 Gennaio 2024. "Naddali a L'Isthintini" è una festa di comunità che cattura l'essenza dello spirito natalizio, offrendo un'esperienza unica che celebra la cultura, la gastronomia e il divertimento. Un evento imperdibile per chiunque voglia vivere un Natale indimenticabile a Stintino.