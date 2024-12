S.A. 20 dicembre 2023 90 kg di pesce sequestrato a Stintino I carabinieri e gli Ispettori pesca della Guardia Costiera hanno elevato 4 sanzioni amministrative a 4 sassaresi, per un totale di circa 16mila euro



STINTINO - I militari della Stazione Carabinieri di Stintino e della Capitaneria di Porto di Porto Torres hanno elevato sanzioni nei confronti di 4 sassaresi che trasportavano all’interno della loro vettura circa 90 kg di pesce. In particolare il personale ha controllato i 4 soggetti mentre percorrevano, a bordo di una vettura, via della Pelosa a Stintino. Non appena fermati i militari si sono subito resi conto della quantità di pesce presente all’interno della macchina, che sicuramente superava i limiti quantitativi previsti dalle specifiche norme. Per tale motivo i Carabinieri e gli Ispettori pesca della Guardia Costiera hanno elevato 4 sanzioni amministrative, per un totale di circa 16.000 euro, e sottoposto a sequestro il pescato. Per evitare l’inutile spreco di generi alimentari, le

Forze dell’Ordine si sono subito adoperate al fine di devolvere tutto alla Fondazione Santa

Luisa, alla Caritas parrocchiale della Basilica di San Gavino ed alla Fondazione Biccheddu –

Deroma.